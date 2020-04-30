شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليون جنيه قيمة مستشفى النادي الأهلي.. القلعة الحمراء تتكبد خسارة 6 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من إصابة عدد من نجومه الكبار والأساسيين والذين يمثلون قوة ضاربة للفريق بحاجة الى مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة حال عودتهم الى الملاعب من جديد، خاصة أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يعتمد عليهم بشكل كبير ويرى في بعضهم أنهم مستقبل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة مستشفى الأهلي في الفترة الماضية 6 لاعبين من العيار الثقيل كان لهم دور كبير في انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية وبطولات القلعة الحمراء وان كان الفتي الذهبي لكتيبة مختار التتش هو الأبرز وهو اللاعب رمضان صبحي المعار من فريق هديرسفيلد الإنجليزي الذي أصيب بالعضلة الخلفية قبل 3 أشهر تقريباً ومازال يعاني من الغياب عن التدريبات بالرغم من تأكيدات الجهاز الطبي جاهزيته الا أنه وحتى الآن أبرز النجوم الغائبين عن قائمة الأهلي.

وتجمع قائمة مستشفى الأهلي هؤلاء اللاعبين مؤمن زكريا الذي يعاني من إصابة بعيدة نهائياً عن كرة القدم ويواصل علاجه بعدد من البلدان الأوروبية وأمريكا بالإضافة الى كريم نيدفيد الذي تجددت اصابته بعد فشل الجراحة التي اجراها في غضروف الركبة بخلال حمدي فتحي ومحمد محمود المصابان بالرباط الصليبي وسعد الدين سمير المصاب هو الآخر في وتر إيكيليس.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

من ناحية أخرى عاد بصيص من الأمل لدى مسئولي النادي الأهلي في فرص الإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر والمعار من هيديرسفيلد الانجليزي، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في الحفاظ على استمرار العفيجي بصفوفه في الموسم الجديد سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

ويبدو أن موقف إدارة هيديرسفيلد غيتغير بعض الشيئ في ظل ما حدث من تطورات في أعقاب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، الأمر الذي أثر بالسلب على موارد الأندية المختلفة حول العالم، وقد يلعب دورا في تخفيض قيمة الصفقات وعقود اللاعبين، لاسيما بعد الخسائر الكبيرة التي طالت خزائن الأندية، في ظل عدم انتظام الموارد المالية.

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً، وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.