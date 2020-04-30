حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس الزمالك يرفض إعارة كريم بامبو ويبحث تسويقه الأهلي يُجمّد عروض شراء مستقبل الدفاع بعد "وصية" فايلر 5 لاعبين تخلوا عن الاحتراف من أجل الأهلي والزمالك كهربا : طارق حامد سبنى أولاً ومستعد أشيل "الكور" في الأهلي Advertisements سموحة يضع شرطا للتعاقد مع حمودى.. تعرف عليه شادي محمد: الخطيب أحرجنى بأدبه.. وتعلمت من أخطائى فى الانتخابات الأولمبية تناقش خطط استعدادات الجودو وألعاب القوي والفروسية للأولمبياد

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