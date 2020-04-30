اتحاد العاصمة الجزائري يستعين بـ عنتر يحيى في منصب المدير الرياضي

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الخميس تعيين اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى في منصب المدير الرياضي للنادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، للاستقرار على عددمن الأسماء المرشحة لتولي مناصب إدارية داخل النادي.

يذكر أن عنتر يحيى سبق وأن قاد منتخب بلاده الجزائر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في نسخته عام 2010 بجنوب إفريقيا، على حساب مصر بتسجيله هدف الفوز في لقاء المنتخبين في أم درمان بالسودان. العمومية للنادي، للاستقرار على عددمن الأسماء المرشحة لتولي مناصب إدارية داخل النادي.يذكر أن عنتر يحيى سبق وأن قاد منتخب بلاده الجزائر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في نسخته عام 2010 بجنوب إفريقيا، على حساب مصر بتسجيله هدف الفوز في لقاء المنتخبين في أم درمان بالسودان.

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