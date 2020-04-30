حارس السعودية السابق يكشف كواليس عرض مانشستر يونايتد

تحدث محمد الدعيع حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية السابق، عن كواليس العرض الذي تلقاه من قبل مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة تألقه الكروي.

وقال الدعيع في تصريحات إعلامية، أن هذا العرض كان قبل

كأس العالم في نسخته عام 1998، من خلال اتصاله هاتفي تلقاه من الحارس الدولي السابق بيتر شمايكل.وأضاف، أن ناديه فضل تأجيل المفاوضات حتى انتهاء منافسات المونديال بحجة أن العرض المادي سيكون أعلى في تلك الفترة، لكن النادي الإنجليزي لم ينتظر كثيراً وتعاقد مع حارس آخر.وعن تقنية الفار، قال الدعيع، بأن تلك التقنية الجديدة أفسدت متعة كرة القدم والحالات الجدلية، كما أنها تضيع وقت المباراة بصورة مبالغ فيها.