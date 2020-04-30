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ألمانيا تنفي تعرضها لضغط من الرئيس الفرنسي بشأن إلغاء الموسم الرياضي

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نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعرض بلادها لأي ضغط من قبل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بشأن إلغاء الموسم الكروي الرياضي في ألمانيا على غرار ما حدث في فرنسا.
كانت ميركل، قد أعلنت، أن أي قرار رسمي يصدر

من ألمانيا بشأن استئناف الموسم لن يتقرر الآن ومن الممكن أن يصدر بعد مرور الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
يذكر أن عدد من الأندية الألمانية وعلى رأسها بايرن ميونيخ، قد عادوا إلى التدريبات مجدداً من مقر النادي، استعداداً لاستئناف الموسم الكروي في حال إصدار قرار رسمي من السلطات.
وأعلنت فرنسا الثلاثاء الماضي إلغاء الموسم الكروي، قبل أن تعتمد رابطة الدوري اليوم تتويج باريس سان جيرمان بلقب المسابقة بصفته المتصدر قبل إيقاف المنافسات مارس الماضي.
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