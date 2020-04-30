"كهرباء" يتصدر تويتر مصر والسعودية بعد ظهوره بـ "رامز مجنون رسمي"

تصدر على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في مصر والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، هاشتاج باسم لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء، بعد حلوله ضيفًا في برنامج " رامز مجنون رسمي"، في الحلقة السابعة بالموسم الرمضاني 2020.

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كان قد حل "كهرباء"، الليلة ضيف الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يذاع عبر قناة "mbc مصر".

يُعرض البرنامج يوميًا على شاشة "أم بي سي مصر"، مباشرة بتوقيت مصر الساعة السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعة الثانية بعد

منتصف الليل.

ويذكر أن البرنامج من إخراج محمد نصير وإنتاج وليد الإبراهيم رئيس مجموعة إم بي سي، بينما يستضيف البرنامج الفنانة غادة عادل، وياسمين صبري، والكابتن طارق حامد، والكابتن محمود كهربا، الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة فيفي عبده، والعديد من النجوم الآخرين، خلال العديد من الحلقات المتتالية طيلة شهر رمضان.