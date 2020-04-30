برشلونة يتمسك بضم لاعب وسط توتنهام

أبدى نادي برشلونة الإسباني، نيته في التعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي لاعب فريق توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس، أن لاعب الوسط الفرنسي، أخبر ناديه
وأضافت، أن العائق المادي قد يكون سبباً في فشل إتمام الصفقة، بسبب التأثيرات المالية التي يعاني منها برشلونة حالياً بسبب توقف النشاط الرياضي.
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