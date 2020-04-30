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الحكومة الألمانية تؤجل حسم مصير دوري كرة القدم

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قالت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اليوم الخميس، أن أي قرار متعلق باستئناف النشاط الكروي مجدداً عقب فترة التوقف جراء ، لن يصدر قبل السادس من

مايو المقبل.
وقررت الحكومة الألمانية التمهل قبل إصدار القرار النهائي، حتى يتم دراسة تداعيات الموقف حال الاستئناف، والترتيبات الوقائية المتبعة.
يذكر أن الأندية الألمانية تمارس تدريباتها بصور فردية للاعبين من مقراتها، الفترة الحالية.
كانت دولة هولندا هي الأولى من بين دول أوروبا في إلغاء الموسم الرياضي، تبعتها فرنسا بإعلان باريس سان جيرمان بطلاً بالرغم من عدم استكمال البطولة.
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