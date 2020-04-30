قالت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اليوم الخميس، أن أي قرار متعلق باستئناف النشاط الكروي مجدداً عقب فترة التوقف جراء فيروس كورونا المستجد، لن يصدر قبل السادس منمايو المقبل.
وقررت الحكومة الألمانية التمهل قبل إصدار القرار النهائي، حتى يتم دراسة تداعيات الموقف حال الاستئناف، والترتيبات الوقائية المتبعة.
يذكر أن الأندية الألمانية تمارس تدريباتها بصور فردية للاعبين من مقراتها، الفترة الحالية.
كانت دولة هولندا هي الأولى من بين دول أوروبا في إلغاء الموسم الرياضي، تبعتها فرنسا بإعلان باريس سان جيرمان بطلاً بالرغم من عدم استكمال البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الألمانية تؤجل حسم مصير دوري كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.