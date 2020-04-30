الترجي يتفق مع لاعبه حمدو الهوني على تمديد التعاقد

أكد نادي الترجي الرياضي التونسي، توصله إلى اتفاق مع المحترف الليبي حمدو الهوني على تمديد تعاقده مع الفريق التونسي، في الوقت الذي تقدمت فيه عدة أندية عربية بعروض جادة

من أجل الحصول على خدمات اللاعب.وأبدى مسؤولو الفريق التونسي رغبتهم في استمرار اللاعب لأطول فترة ممكن، بعد المستويات العالية التي يؤديها اللاعب.،خاصة في مسابقة كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة.وانتقل اللاعب الليبي إلى صفوف الترجي عام 2017، قادماً من الدوري البرتغالي.يذكر أن الهوني قد ارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى الأهلي والزمالك، مع عروض منأندية خليجية أبرزها السد القطري.