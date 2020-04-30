عودة الدوري البرتغالي مطلع شهر يونيو المقبل

أكد انطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي وبيدرو سييزا وزير الاقتصاد البرتغالي، إمكانية استئناف منافسات دوريات كرة القدم مطلع شهر يونيو المقبل. وأضاف انطونيو كوستا، انه بعد اجتماع لرئاسة الوزراء، سيكون من الممكن استئناف منافسات الدوري دون حضور جماهيري مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس من الممكن استئناف منافسات الدوري دون حضور جماهيري مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد. وأشار كوستا ، ان الفرق ستستطيع العودة للتدريبات الفردية من يوم الأثنين المقبل. وتابع:"كما سيقام نهائي كأس البرتغال بين بورتو وبنفيكا ، لكن لم يتم تحديد موعده بعد".

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن في شهر مارس الماضي تعليق مسابقات الدوري المحلي، بسبب الكورونا.

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