نادي آرسنال والمعروف بلقب “المدفعجية” هو نادي كرة قدم إنجليزي، ويعد أحد الأندية الأربعة الكبار في إنجلترا، حيث استطاع ان يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة “رقم قياسي”، وتُوج مرة واحدة بكأس الكؤوس الأوروبية التي غُير اسمها فيما بعد إلى كأس الاتحاد الأوروبي، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي آرسنال الإنجليزي.

تأسس نادي ارسنال عام 1886 في مدينة وولويتش جنوب غرب لندن، لينتقل عام 1913 شمالاً إلى ملعب “الهايبري”، ثم إلى ملعبهم الجديد “ملعب الامارات” في مايو 2006.

يرجع أول لقب محلي تُوج به نادي آرسنال الى عام 1930 عندما فاز بكأس الانحاد الإنجليزي، أما اللقب الأوروبي الوحيد الذي تُوج به فيرجع الى عام 1994 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية.

يذكر ان المدرب الفرنسي “آرسين فينجر” والذي تولي تدريب الفريق منذُ سبتمبر 1996 الى صيف موسم 2018، يعتبر المدرب الأسطوري لآرسنال ومن أعظم المدربيين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بحكم الفترة الطويلة التي قضاها مع الفريق لأكثر من عقدين من الزمن، وقيادته المدفعجية لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات حيث أصبح في عام 2006 أول نادي لندني يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أرسنال رقماً قياسياً في كرة القدم الإنجليزية، عندما استطاع أن يصمد لتسعة وأربعين مباراة دون أي هزيمة (في الفترة ما بين مايو 2003 وأكتوبر 2004)، بما فيها جميع المباريات الثمانية والثلاثون في موسم 2004/2003 الذي حقق لقبه خلاله وحصد 90 نقطة، مما جعل الفريق ثاني الفرق التي انتزعت لقب الدوري الإنجليزي دون أي خسارة بعد فريق “بريستون نورث إند” (الذي لعب 22 مباراة فقط) وذلك في موسم 1889/1888 عندما كان عدد الفرق المشاركة في الدوري 12 فريق فقط.

سجل بطولات نادي آرسنال الإنجليزي (محلياً)

الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

فاز آرسنال بالدوري الإنجليزي 13 مرة أعوام: (1931، 1933، 1934، 1935، 1938، 1948، 1953، 1971، 1989، 1991، 1998، 2002، 2004).

كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1930، 1936، 1950، 1971، 1979، 1993، 1998، 2002، 2003، 2005، 2014، 2015، 2017).

كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة

فاز آرسنال بكأس الرابطة مرتين عامي: (1987، 1993).

درع الاتحاد الإنجليزي

فاز آرسنال بدرع الاتحاد الإنجليزي 15 مرة أعوام: (1930، 1931، 1933، 1934، 1938، 1948، 1953، 1991(مناصفة)، 1998، 1999، 2002، 2004، 2014، 2015، 2017).

سجل بطولات نادي آرسنال الإنجليزي (أوروبياً)

كأس الكؤوس الأوروبية

تُوج آرسنال بكأس الكؤوس الأوروبية مرة عام: (1994).

الوصافة

وصيف كأس الكؤوس الأوروبية 3 مرات أعوام: (1980، 1995، 2000)

وصيف كأس السوبر الأوروبي عام: (1994).

وصيف دوري أبطال أوروبا عام: (2006).