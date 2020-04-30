رياضة | الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرارًا مفاجئًا بشأن تحديد مصير واحد من نجوم الفريق الأبيض ومستقبله مع النادي خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسئولو القلعة البيضاء على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

واتخذ مسئولو الزمالك قرار رحيل عمر السعيد عن الفريق في الصيف القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم حاجة النادي له الفترة القادمة.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عمر السعيد في الصيف القادم أبرزها نادي وادي دجلة والمقاولون العرب والإسماعيلي.