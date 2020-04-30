رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز في منافسة قوية مع نظيره النادي الأهلي على صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر بيراميدز رغبة في التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في الصيف القادم.

ويستعد نادي بيراميدز لتقديم عرض بقيمة 6 مليون دولار لضم رمضان صبحي في نهاية الموسم الجاري من نادي هيدرسفيلد.

يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري ولكن يبدو أن بيراميدز يحاول قطع الطريق على الأحمر.