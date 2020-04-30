رياضة | تحديد موعد حسم استئناف الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد حسم استئناف الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هيلجه براون رئيس ديوان المستشارية في برلين إن قرار الحكومة بشأن إمكانية استئناف الدوري الألماني لكرة القدم سيحسم الأسبوع المقبل.

وقال براون في تصريحات لقناة "إن.تي.في" التليفزيونية اليوم الخميس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الـــ16 بألمانيا، بصدد عقد مناقشات على نطاق أوسع في السادس من مايو المقبل بشأن المزيد من التخفيف في القيود المفروضة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أنه يتوقع أيضا اتخاذ قرار بشأن كرة القدم خلال ذلك الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل، ووصف التخطيط لاستئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بأنه "موضوع حساس."

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وتعقد ميركل ورؤساء وزراء الولايات مؤتمرا عبر الفيديو في وقت لاحق اليوم الخميس للمناقشة بشأن استجابة الدولة إزاء إجراءات التباعد الاجتماعي، التي من المقرر تمديدها لمدة أسبوع آخر لتستمر حتى العاشر من مايو.

وكان بعض السياسيين قد أبدوا تأييدا لخطط رابطة الدوري الألماني لاستئناف الموسم، الذي توقفت منافساته منذ منتصف مارس، وذلك في خلال مايو المقبل.

وقام الاتحاد الألماني ورابطة الدوري بإعداد دليل شامل لإجراءات النظافة والتباعد الجسدي وغيرها، والتي ستتبع لتجنب انتشار العدوى عند استئناف المباريات.