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رياضة | قرار رسمي من الحكومة الإسبانية بشأن عودة الليجا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار رسمي من الحكومة الإسبانية بشأن عودة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر للرياضيين المحترفين للخضوع لفحص فيروس من جانب أنديتهم، اعتباراً من الرابع مايو (آيار) المقبل، الأمر الذي ربما يمهد الطريق لعودة لكرة القدم المتوقف حالياً.

واجتمع المجلس الرياضي الوطني اليوم الخميس مع فريق عمل لبحث شؤون في البلاد خلال أزمة الفيروس، التي تضم رابطة الدوري الإسباني واتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان واللجنة الأولمبية الإسبانية وإدارتي وبرشلونة وغيرها من الهيئات الهامة.

وأعلن المجلس الرياضي الوطني، أن وزارة الصحة الإسبانية، وافقت على بروتوكول عودة أندية كرة القدم الإسبانية للتدريب، ضمن القواعد التي وضعتها الحكومة مع تخفيف الإغلاق في إسبانيا اعتباراً من الرابع مايو (آيار) المقبل.

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وبناء على ذلك، سيتم السماح للرياضيين بالعودة إلى ساحة التدريب ولكن بشكل فردي، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف المجلس في بيانه "فيما يتعلق بالاختبارات التشخيصية للكشف عن فيروس كورونا، فقد أبلغ المجلس الحاضرين أن الخدمات الطبية لأندية الدوري المحترفة، والتي تتحدث دائماً في سياق المرحلة صفر من خطة خفض الاجراءات الاحترازية، يجوز تنفيذها وفقا للقرار الوزاري الصادر لهذا الغرض من وزارة الصحة".

يذكر أنه تم تعليق النشاط الكروي في إسبانيا لأجل غير مسمى خلال الأزمة الصحية، لكن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أعرب عن أمله في أن تعود المسابقة مرة أخرى، رغم إلغاء الموسم الحالي في دول أخرى، من بينها فرنسا وهولندا، مؤخراً.

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