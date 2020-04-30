رياضة | الزمالك يكشف مفاجأة بشأن معارين الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف مفاجأة بشأن معارين الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك مفاجأة بشأن اللاعبين المعارين إلى الفريق ومستقبلهم الفترة القادمة مع الأبيض.

وتحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستقبل كل من معروف يوسف لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب ورزاق سيسيه لاعب الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري.

وأكد مرتضى منصور أنه لن يتم تجديد إعارة معروف يوسف أو رزاق سيسيه عقب انتهاء إعارتهم إما أن يتم بيع عقودهم بشكل نهائي أو يستمروا مع الفريق.

وتنتهي إعارة كل من معروف يوسف ورزاق سيسيه مع أنديتهم بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.