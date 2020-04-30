رياضة | الزمالك يفاوض نجم بيراميدز

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز، للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وجاء تدخل الزمالك بقوة في الصفقة بعد انسحاب النادي الأهلي من المفاوضات بطلب من السويسرى رينيه فايلر، بحجة وجود تكدس فى خط الوسط.

ويقود أمير مرتضى، المشرف على الكرة بفريق نادى الزمالك، المفاوضات مع اللاعب وإدارة فريق بيراميدز، لمحاولة الحصول على خدماته فى الموسم الجديد.

ويبحث نادى الزمالك عن تدعيم منطقة خط الوسط بصفقة قوية، تحسبًا لوصول عروض مغرية للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى.