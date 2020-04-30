رياضة | الدوري الإسباني يقترب من العودة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الإسباني يقترب من العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية الإسبانية ببروتوكول جديد من أجل مواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والعودة إلى التدريبات والمنافسات والذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه ستُجرى إختبارات فيروس كورونا المستجد على اللاعبين قبل التدريبات الفردية للأندية والتي سمحت بها الحكومة الإسبانية اعتبارًا من يوم الإثنين 4 مايو.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نتائج الفحوصات تستغرق 48 ساعة حتى تظهر وبالتالي سيستأنف لاعبو كرة القدم التدريبات بشكل فردي في منتصف الأسبوع المقبل أي ما بين 7 و 9 مايو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الموافقة النهائية للحكومة على خطة الاختبارات الضخمة ستأتي اليوم الخميس من خلال اجتماع مجموعة العمل لتعزيز الرياضة التي تنسقها وزيرة الخارجية للرياضة في إسبانيا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات إيرين لوزانو وزيرة الخارجية للرياضة التي قالت فيها:"الرياضة ستعود وستكون على مراحل ويحترم الجميع التدابير التي وضعتها وزارة الصحة ولكن الرياضة ستعود، من الحيوي استعادة النشاط الرياضي".