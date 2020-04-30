رياضة | لاعب الأوليمبي السابق: أدرس العديد من العروض بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب الأوليمبي السابق: أدرس العديد من العروض بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اللاعب عمر سعد لاعب فريق الاوليمبي سابقا، حياته الكروية في ناشئ نادي الزمالك ثم انتقل إلى نادي حرس الحدود، واستمر ‪ سنوات مع الفريق وأظهر معهم مستوى جيد، وكان اللاعب محل إشاده العديد من المدربين على رأسهم جابر عجرمة، ومحمد شرف واشرف نصر، ولكن لم يستمر بسبب صغر سنه، وهذا كان سبب رحيله عن الفريق.

وقال سعد "في بداية موسم عام 2015، انتقلت إلى فريق نادي دمنهور، حيث كانت تعتبر تلك الفترة فترة انتقالية بالنسبة لمسيرتي الكروية، حيث انتقلت إلى نادي دمنهور بعد غيابي عن ممارسة كرة القدم لمدة عامين من رحيلي عن فريق حرس الحدود بسبب ظروف البلاد وقتها، وهنا كان علي تقديم كل ما لدي لكي أعود إلي مستواي، وبالفعل قدمت مع الفريق أداء مميز، مما كان سببا في تصعيدي إلى الفريق الأول لدمنهور عام 2016، ولكن فرحتي بتصعيدي إلى الفريق الأول لم تدوم طويلا، حيث لم احصل على فرصة حقيقية داخل الفريق الأول، وكانت تتركز اغلب مشاركتي مع الفريق في المباريات الودية فقط، فقررت ترك الفريق والتوجه إلى فريق اخر رغبة في إثبات نفسي، فقررت خوض تجربة داخل نادي سموحة".

وتحدث عن فترته داخل نادي سموحة قائلا "بعد فترتي في فريق دمنهور ، قررت خوض تجربة جديدة، داخل فريق سموحة مواليد 97 تحت قيادة أحمد عباس، واستمريت مع فريق الشباب اسبوعين، وبعدها تلقيت مكالمة من ميمي عبد الرازق، إني قريب من الإنضمام إلى الفريق الأول لسموحة تحت قيادة علي ماهر، ولكن قائمة الفريق السكندري كانت ممتلئة بالعديد من اللاعبين صغار السن، مما جعل خطوة تصعيدي إلى الفريق شبه معقدة فقررت الرحيل عن سموحة والإنتقال إلى فريق الاوليمبي".

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وأكمل اللاعب حديثة "طموحي لم يتوقف بعدما رحلت عن سموحة، فأنتقلت إلى فريق الاوليمبي عام 2019، وشاركت مع الفريق منذ بداية الدور الثاني وسجلت 13 هدف، كان هذا سبب تصعيدي إلى الفريق الأول للنادي السكندري تحت قيادة أحمد الكأس أحد أفضل المدربين على الإطلاق وكان شرف لأي لاعب التدرب مع ايقونة كبيرة في عالم كرة القدم مثل الكاس، ولكني أيضا لم احصل معه على فرصة في المباريات الرسمية، وتركز لعبي فقط في المباريات الودية التى أبدعت وتألقت فيها واحرزت 4 أهداف في 5 مباريات، ولكن بالرغم من تألقي في المباريات الودية، لم أحصل على فرصة مع الفريق".

وعن العروض المقدمه له في الفترة الحالية، قائلا" يوجد أكتر من عرض لأندية في دوري الدرجة الثانية خصوصا مجموعة القاهرة لكن حتى الآن أدرس العروض المقدمه وبفاضل بينهم ".

واختتم اللاعب حديثه عن طموحه في الفترة المقبلة قائلا "أود حاليا الإنتقال إلى نادي اخر بحثا عن المشاركة وإثبات الذات".