رياضة | كهربا: طارق حامد "شتمني" في مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر كهربا: طارق حامد "شتمني" في مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن طارق حامد لاعب الزمالك هو من قام باستفزازه في مباراة السوبر المصري لتي أقيمت فبراير الماضي.

وقال كهربا خلال لقاءه في برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة "إم بي سي مصر" :" لم أقوم بفعل أي شيء خارج في مباراة الزمالك بالسوبر".

وأضاف :" بعد تدخل قوي من طارق حامد علي قولت له "إلعب براحة" إلا أنه قام بشتمي".

يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة عاقبت كهربا بالإيقاف لنهاية الموسم الجاري بعد طرده في مباراة السوبر قبل أن تُخفض ثم العقوبة إلى الإيقاف 8 مباريات.