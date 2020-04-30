رياضة | نجم تونس يكشف سبب تفوق صلاح على رياض محرز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تونس يكشف سبب تفوق صلاح على رياض محرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زبير بيه نجم منتخب تونس السابق، عن الفارق بين المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف بيه، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "ما يعجبني في صلاح أنه عندما يخوض تجربة غير ناجحة يعود للوراء ثم يتقدم للأمام مرة أخرى، وصراع فخر العرب بين صلاح ومحرز صنعته السوشيال ميديا".

وأوضح نجم نادي الساحلي التونسي السابق: "المعطيات تمنح صلاح الأفضلية على محرز، لأنه يلعب باستمرار مع ليفربول، بينما يجلس الجزائري كثيرا على دكة الاحتياطي في مانشستر سيتي".

ولفت بيه إلى أن صلاح تجاوز مرحلة التقييم وأصبح في مكانة بعيدة عن أي لاعب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يرى (المهاجم التونسي) يوسف المساكني قادرا على الوصول لنفس مكانة صلاح، لكنه أخطأ التقدير باختياره الانتقال للدوري القطري.