رياضة | إنتر ميلان يحدد طلباته للإستغناء عن مارتينيز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحدد طلباته للإستغناء عن مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، تطورات جديدة حول صفقة إنتقال المهاجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لبرشلونة، في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويعد الدولي الأرجنتيني صاحب الـ23 عاماً المطلب الأول لبرشلونة، لتدعيم مركز رأس الحربة بالنادي.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها اليوم، فإن برشلونة عرض ضم اللاعب مقابل مبلغ 90 مليون يورو.

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إلا أن النادي الإيطالي صدم إدارة البارسا، بطلب إضافة التشيلي "أرتورو فيدال" ضمن الصفقة، فضلاً عن إستعارة الفرنسي أنطوان جريزمان لمدة موسم واحد.

وأشارت التقارير أن الأزمة المالية التي تضرب نادي برشلونة بسبب كارثة كورونا، دفعت النادي لتفضيل خيار الصفقات التبادلية مع الإنتر، لتقليل المبلغ المطلوب في اللاعب.

وأكدت الصحفية الإسبانية، أن إدارة برشلونة ستواصل الضغط على الإنتر، لضم اللاعب خلال الصيف المقبل، مستغلاً رغبة مارتينيز في اللعب بجوار قائده في منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن اللاعب يمتلك بنداً في عقده، يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو، إلا أن برشلونة لا يفضل هذا الخيار، بسبب الأزمة المالية.