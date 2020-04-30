رياضة | رسميًا.. تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد قرار إلغاء الموسم الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وكشفت رابطة الدوري الفرنسي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى، ما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.