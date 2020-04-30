رياضة | مدافع الأهلي السابق يكشف حقيقة تقاضيه رقم كبير للعمل في القناة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي السابق يكشف حقيقة تقاضيه رقم كبير للعمل في القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شادي محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه لم يتقاضى الكثير من الأموال، خلال تواجده داخل قناة النادي بالفترة السابقة.

وأضاف شادي خلال تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف مع شوبير": "عقدي في قناة الأهلي كان عادي جدًا ومش كبير مثلما تعتقد الجماهير".

وتابع: "أنا قناعتي ليست الأموال فقط داخل النادي الأهلي، في النهاية هو بيتي والعمل به شرف كبير، أحيانًا لاتنظر للمال بقدر النظر لقيمة المكان".

واختتم: "بالنسبة لي التواجد في أي مكان يخص النادي الأهلي ده كفاية لازم يكون في تضحية من عندي، وهذا ما أفضله".