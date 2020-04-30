رياضة | فليك مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2023

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فليك مستمر مع بايرن ميونخ حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي بايرن ميونخ الألماني بالتوقيع مع المدير الفني، هانسي فليك، اليوم الخميس، بشكل رسمي عقده الجديد ، والذي يمتد حتى 2023، حيث أكمل التوقيعات المتبقية للاتفاق الذي توصل له مع إدارة النادي "البافاري" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكتب بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي "تم وانتهى" مرفوقا بصورة للمدرب البالغ من العمر 55 عاماً وهو يحمل العقد والقلم بيده.

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وكان فليك تولى تدريب الفريق في نوفمبر الماضي كمهمة مؤقتة لمباراتين فقط بعد رحيل نيكو كوفاتش ثم امتدت المهمة إلى فترة أعياد الكريسماس ثم مدد النادي مهمته إلى نهاية الموسم قبل أن يمنحه الآن الضوء الأخضر للاستمرار مع الفريق ثلاثة أعوام أخرى.

وقاد فليك الفريق للفوز في 18 من 21 مباراة خاضها معه وأعاد الفريق إلى صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) وقاده إلى الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا مع الاقتراب بشدة أيضاً من دور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي (حال استكمال النسخة الحالية للبطولة) بعد الفوز الكبير 3-0 على تشيلسي الإنجليزي في عقر داره في ذهاب بدور الـ16 للبطولة.

وتوقف النشاط الكروي على الصعيدين المحلي والقاري بسبب فيروس كورونا المستجد دون أن يكون هناك أي موعد محتمل لاستئناف المنافسات.