«هازارد» يقترب من العودة للمشاركة مع «الملكي» عند استئناف الدوري الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريـال مدريد الإسباني، التدريبات بالكرة في إطار تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني في فبراير الماضي.
وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن اللاعب تعافى من الإصابة وانتهى من فترة التأهيل ليبدأ مرحلة التدريبات بالكرة، تمهيدًا لعودته للمشاركة مع استئناف مباريات الدوري الإسباني.
ولفتت الصحيفة إلى أن احتمالية لحاق النجم البلجيكي بالمشاركة في ما تبقى من مباريات بالموسم الجاري أصبحت قائمة، خاصة بعد فترة التوقف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.
ومن المنتظر أن ينضم «هازارد» للتدريبات الجماعية لفريقه فور استئنافها.
وكان الدوري الإسباني قد تم تعليقه في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين في إسبانيا، فيما كان «هازارد» قد انضم إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.
ولم يقدم «هازارد» الأداء المتوقع منه خلال موسمه الأول في قلعة سانتياجو برنابيو إذ داهمته العديد من الإصابات، بالإضافة إلى زيادة وزنه ومعاناته في التأقلم مع أسلوب لعب الميرنجي.
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