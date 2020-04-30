شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يطلب من تشيلسي تخفيض سعر «موسيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي إنتر ميلان الإيطالي من نظيره الإنجليزي تشيلسي تخفيض سعر لاعبه فيكتور موسيس من أجل التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف.

ويقضي اللاعب النيجري الدولي حاليًا فترة إعارة مع النيراتزوري بدأت في يناير وتمتد حتى نهاية الموسم الجاري، فيما يرغب المدير الفني للفريق الإيطالي أنطونيو كونتي تحويل الإعارة إلى تعاقد نهائي.

ويأمل إنتر في تخفيض تشيلسي لطلباته المالية للتخلي عن اللاعب، إذ يطلب البلوز 12 مليون يورو كمقابل لخدمات النيجيري، حسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية.

وشارك «موسيس» في 7 مباريات بقميص إنتر ميلان في جميع البطولات لم يسجل خلالهم أي أهداف فيما صنع هدفًا واحدًا.