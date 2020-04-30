شكرا لقرائتكم العميد يرزق بمولود ويسميه "آمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق حسام حسن نجم الاهلى و الزمالك ومنتخب مصر السابق بمولد جديد خلال الساعات القليلة الماضية و الذى تم تسميته " آمر " .

ونشر حسام حسن صورة له أمام غرفة المولد الجديد فى أحد المستشفيات فى أنتظار استقباله ووضع أسمه على باب أحتفالاً به .

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يتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى لكل من المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والزمالك وبيراميدز ومنتخب الأردن وسموحة على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع .

بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كل من أنجولا، الجابون وليبيا حيث تنطلق التصفيات في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر نوفمبر 2021.