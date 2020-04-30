شكرا لقرائتكم ليون يحتج على طريقة إنهاء الدورى الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نادي ليون بيانا على موقعه الرسمي يحتج فيه على طريقة إنهاء مسابقة الدورى الفرنسي، مشيرا بأنه سيستأنف ضد هذا القرار.

وجاء نص بيان نادي ليون كالتالي:" لا يبدو أن الموقف الحكومي يفرض مثل هذا الحظر النهائي على المسابقة ، حيث أشارت وزيرة الرياضة سابقًا إلى إمكانية اللعب في أغسطس إذا سمح تطور الوضع الصحي بذلك".

وأضاف:" اقترحنا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أن يدرس الدوري حلاً بديلاً يسمح للبطولة بالانتهاء، وبالتالي الحفاظ على النزاهة المتأصلة في أي منافسة رياضية، وتكون متماشية مع مقترحات الاتحاد الأوروبي على أساس الجدارة الرياضية".

وأكمل البيان:" وقدمنا حل شاركته أندية أخرى ، يقوم على مبدأ المباريات الفاصلة من أجل تحديد قمة الدوري وقاعه، مع تقويم يقتصر على ثلاثة أسابيع فقط، على أن يتوافق الوضع مع القيود الصحية".

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي رسميا مساء اليوم الخميس إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا، وتتويج باريس سان جيرمان باللقب، مع تأهله لدوري أبطال أوروبا رفقة فريقي مارسيليا وستاد رين.

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