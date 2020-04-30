شكرا لقرائتكم الأهلي يعرض 2 مليون و500 ألف دولار لضم مهاجم مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكر تقرير نشره موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، أن الأهلي قدم عرضًا بقيمة 2 مليون و500 ألف دولار، للحصول على خدمات جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة الأهلي ستدفع مليون دولار راتبًا سنويًا لموليكا، لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وألمح التقرير إلى أن مسئولي مازيمبي سيرفضون العرض بسبب رغبة اللاعب صاحب الـ21 عامًا في الاحتراف في أوروبا.

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واستطاع جاكسون موليكا في تسجيل 7 أهداف برفقة مازيمبي، خلال مشاركته في 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

وكان موليكا قد صرح منذ يومين عن رغبته في الاحتراف الأوروبي، وتحديدًا في فرنسا.