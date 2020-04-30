شكرا لقرائتكم هانى رمزى يتحدى ذاكرة شوبير "بفسحة" السيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى هانى رمزى مدرب المنتخب الوطنى السابق ذاكرة أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق بنشر صورة لهما معا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وعلق رمزى على الصورة قائلا:" فاكر يا كابتن شوبير لما كنت باخدك نتفسح وجه مع دموع السعادة حبيبي يا كابتن مصر - مستنييك تقولي امتى وفين الصورة دي". ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية في مختلف دوريات العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم.

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