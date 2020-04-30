شكرا لقرائتكم كهربا يكشف تفاصيل خناقته مع طارق حامد فى لقاء السوبر: قام باستفزاى ثم سبنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى تفاصيل خناقته مع طارق حامد لاعب الزمالك في مباراة السوبر المحلى الأخير التي جمعت الفريقين وانتهت بتتويج الأبيض بركلات الترجيح؟
وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية:" لم أسب طارق حامد في مباراة السوبر وطارق حامد تدخل علي بشكل عنيف فقلت له براحة، فقام بسبي".
وتشاجر طارق حامد مع كهربا في مباراة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الامارات، والتي فاز الزمالك بلقبها بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وعقب المباراة نشبت اشتباكات أخرى بين لاعبي الأهلي والزمالك، مما تسبب في إيقاف وتغريم عدد من لاعبي الفريقين.
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