شكرا لقرائتكم شادى محمد: فكر جوزيه مازال مسيطرا على جيلى.. وكنت بفك نحس تريكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادى محمد نجم الأهلى السابق، أن فكر البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، مازال مؤثرا على معظم اللاعبين في جيلى حتى الآن.

وقال شادى محمد خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج" اقر واعترف": أن مانويل جوزيه كان بينزل الشوارع في شبرا بيسأل عن مستوى الأهلى واللاعبين، ومن حسن حظى كان بيسأل حد من أصاحبى كنت بقوله يشكر فيا.

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وعن أبو تريكة، قال شادى محمد: أبو تريكة كان جاى الأهلى مش بيعرف يعمل 10 بطن اللى المفروض بنتعلمها في الناشئين وجوزيه وهو ماشى كان تريكة بيعمل 500 متواصلين، ولما كان مش بيجيب أجوان كنت بفك النحس عن طريق رسم عروسة وانغزها بإبرة وأقول عاوزين جول يا تريكة.

وأضاف شادى محمد، علاقتى بوائل جمعة ممتازة ولم تكن هناك غيرة بيننا، ونفس الكلام مع الحضرى حتى بعد موضوع سحب الشارة منه كنت بقوله اتعامل كأنك كابتن الفريق بعيد عن الإشارة، ولم يكن له علاقة بانتقالى للإسماعيلى.