شكرا لقرائتكم كهربا: الأهلى أحسن بكتير حتى لو هشيل كور وكفاية الالتزام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه سعيد بعودته لبيته مرة أخرى، مؤكدا بأنه يلتزم بكل قرارات الجهاز الفني.

وقال كهربا خلال تصريحات تلفزيونية:" أنا أهلاوي وسعيد بالعودة إلى بيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق".

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وأضاف:" أنا ملتزم مع الفريق بكل القرارات، سواء ألعب أم أجلس على الدكة، وانا أهلاوي أحسن كتير."

وعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لللأهلي بعد أن لعب في صفوفه بالناشئين، قادما من أفيش البرتغالي في يناير الماضي، وبعقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف .