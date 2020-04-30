تعرف على شرط سموحة للتعاقد مع أحمد حمودى

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جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادى سموحة شرطا وحيدا أمام أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو أن ينهى كافة أموره التعاقدية مع ناديه الحالى.
يأتى ذلك لرغبة سموحة فى عدم دفع أى مبالغ مالية لبيراميدز، وعدم الدخول فى مفاوضات معهم، خاصة أن الأخير يزايد كثيراً فى طلباته المادية، وهو ما يرفضه مسئولو النادى السكندرى.
ويرغب مسئولو سموحة فى إعادة أحمد حمودى من جديد لصفوف الفريق لتدعيم مركز صانع الألعاب الذى يعانى من نقص حاد داخل صفوف كتيبة حمادة صدقى، بعد اقتراب عودة ناصر ماهر للأهلى، وعدم وجود البديل الكفء فى هذا المركز .
من ناحية أخرى، أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، مجموعة من التغييرات الإدارية فى نادى سموحة استعدادًا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت، وغرد فرج عامر عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا، "استمرار التغييرات الإدارية فى نادى سموحة من أجل دفع العمل للأمام، وتحسين الخدمة للاعضاء، استعدادا لعودة النشاط وكل التحية لمن أدوا واجبهم وأرضوا ضمائرهم".
وكان قد قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويته الذهبية لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى".
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