شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض اعارة كريم بامبو لأي ناد ويتجه إلى بيعة نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت أيام كريم بامبو لاعب الزمالك معدودة داخل القلعة البيضاء بعدما كان خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم الحالي قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

ورفضت إدارة الزمالك فكرة اعارة كريم بامبو لاي نادي داخل مصر او خارجها، وتمسكت إدارة الزمالك ببيعه نهائيا خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق والمشاركة مع أي فريق الموسم المقب للهروب من دكة بدلاء الزمالك.

فيما حددت إدارة نادي الزمالك سعر كل لاعب في الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل العروض التي يتلقاها اللاعبون علي مدار الشهور الماضية منذ حصول الزمالك علي لقب بطولتي السوبر الافريقي والمحلي قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

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إدارة الزمالك حددت سعر لكل لاعب دون الاعلان عنه، لحين وصول العروض الرسمية حيث يرفض الزمالك التفريط في لاعبيه علي سبيل الإعارة مرة اخري، وسيتم مناقشة عروض البيع النهائي فقط، فيما جائت خطوة تحديد الأسعار لكي يقف النادي علي القيمة المنتظظرة من تسويق لاعبيه في الصيف المقبل.

واشترط مجلس إدارة الزمالك الحصول علي موافقة كتابية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، لاحتراف أي لاعب من الفريق في الموسم المقبل، خاصة لاعبو القوام الأساسي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان لاعبو القوام الأساسي وتحديدا السداسي محمد أبو جبل ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومصطفي محمد تلقوا العديد من العروض الاحترافية مؤخرا، ورغم عدم جدية العروض حتي الان والتي لم تتخذ الصفة الرسمية، الا ان إدارة الزمالك طلبت رأي كارتيرون في احتراف أي لاعب بمجرد وصول عروض رسمية.

وحددت إدارة الزمالك بعض المعايير التي يجب ان تتواجد في عروض الاحتراف التي تلقاها لاعبو الفريق مؤخرا ، من اجل الموافقة عليها، خاصة ان الزمالك لن يوافق علي أي عرض يصل لأي لاعب الا عقب دراسة متكاملة.