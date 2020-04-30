شكرا لقرائتكم شادي محمد: كنت برسم "عروسة" وأخرمها لما أبو تريكة مش بيجيب أجوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى شادى محمد، مدافع الأهلى الأسبق، تفاصيل تعاقده مع القلعة الحمراء، عندما كان لاعبًا فى نادى الكروم والمنتخب الأولمبى، مشددًا على أنه علم بأن الأهلى كان يتابعه قبل التفاوض معه بعدما تألق مع فريقه وفاز على الزمالك فى الدورى بأربعة أهداف مقابل هدفين، مع وجود نجوم كبار بالأبيض فى هذا التوقيت.

أضاف شادى محمد، أثناء استضافته ببرنامج "أقر وأعترف"، مع الإعلامى أحمد شوبير، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أنه مضى مع الأهلى أثناء وجوده فى المنتخب الأولمبى وتم تحذيره من إخبار أى شخص بهذا التوقيع، قائلاً: "خبيت على والدى لمدة 6 أشهر على أننى وقعت للأهلى خوفًا من معرفة الزمالك"، متابعًا: "أثناء تواجدى مع منتخب مصر لعبنا مباراة أمام مالى وكسبنا 3 / 1، وكان وقتها متواجد معى كتيبة من نجوم الزمالك فى الجيل الذهبى".

تابع قائد الأهلى الأسبق: "وقعت للأهلى وخبيت على والدى حتى لا يعلم الزمالك خوفًا من أن يخلصونى فى الكروم لأن وقتها مسئولى الكروم كانوا زملكاوية"، وعن توليه شارة القيادة فى الأهلى بعد سحبها من عصام الحضرى قال: "هناك بعض الأشياء سعيت للحصول عليها فى الأهلى ولكن ليس من بينها شارة القيادة".

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وأكد شادى محمد نجم الأهلى السابق، أن فكر البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق، مازال مؤثرا على معظم اللاعبين في جيلى حتى الآن. وعن أبو تريكة، قال شادى محمد: أبو تريكة كان جاى الأهلى مش بيعرف يعمل 10 بطن اللى المفروض بنتعلمها في الناشئين وجوزيه وهو ماشى كان تريكة بيعمل 500 متواصلين، ولما كان مش بيجيب أجوان كنت بفك النحس عن طريق رسم عروسة وانغزها بإبرة وأقول عاوزين جول يا تريكة.

وقال شادي محمد: "حصلت أزمة بين مانويل جوزيه وعصام الحضرى وفوجئنا بجوزيه مجتمع بنا وقال من هذا اليوم الحضرى ليس كابتن الفريق، وسأل سؤال من بعده فى الترتيب، فرفعت يدى وهنا قال مانويل جوزيه من هذا اليوم شادى محمد هو الكابتن، متابعًا: "بعد هذا الموقف ذهبت للحضرى وقلت له أنا لا اريد أن أحصل على شارة القيادة بهذه الطريقة وأنت الكابتن الحقيقى وأفعل ما شئت ولكن هناك من فعل وقيعة بينى وبينه وأشعل النفوس رغم أن الحضرى شخصية طيبة جدًا"، مشددًا على أن شارة القيادة كانت من أسعد الأشياء التى حدثت له لأنها جاءت دون حسابات.

تابع شادى محمد حديثه قائلاً: "أنا أعشق تراب الأهلى ولو عرض عليٌ العمل مرة أخرى فى القناة سأكون خادم للنادى فى أى منصب".