شكرا لقرائتكم مورينيو يتمنى استكمال الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن شوقه لكرة القدم وقال أنه من مصلحة الجميع استكمال المراحل التسع المتقبية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي مثله كمثل باقي الدوريات حول العالم توقف بفعل فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن مورينيو قوله : إذا جرى استكمال الجولات التسع الأخيرة سيكون ذلك في مصلحة الجميع ، مصلحة كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة ضوء في نهاية نفق مظلم.

ولا يرى المدرب البرتغالي ان هناك مشكلة في إقامة المباريات بدون جماهير ، موضحا :أرى أن مباريات كرة القدم لم تقم أبدا بدون جماهير، فهناك كاميرات وهذا يعني أن الملايين يشاهدونها.

وأشار : افتقد كرة القدم ،لكن أفضل القول أنني افتقد عالمنا، أعتقد أننا جميعا نشعر بذلك، كرة القدم جزء من عالمي، لكن علينا أن نتحلى بالصبر ، إنها معركة علينا جميعا خوضها.