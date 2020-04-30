فيديو.. كهربا لـ"جمهور الاهلى": ما هي أول بطولة فاز بها النادي في تاريخه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلي فى مسابقة الخليج 365 من شهر رمضان بتوجيه سؤالا إلى جماهير القلعة الحمراء وذلك عبر صفحات النادي الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت صفحة الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام سؤالا للجماهير عبر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي "كهربا"، وهو: "ما هي أول بطولة فاز بها النادي الأهلي في تاريخه".
أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سعادته بعودته لناديه مؤخراً، معلقاً :"أنا أهلاوي وسعيد بالعوة لبيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق..عدت للالتزام بمجرد انضمامي للأهلي بيتقالي العب بلعب ولما بيتقالي أقعد على الدكة بقعد"
وقال كهربا في تصريحات خلال برنامج رامز مجنون رسمي :" لا أجد مشكلة في جلوسي على دكة البدلاء ، كنت أرغب في العودة للأهلي بأي شكل وكان حلمي منذ فترة طويلة خاصة وأنه النادي الذي تربيت فيه منذ صغري.
وعن مشادته مع طارق حامد في مباراة السوبر المحلي كشف كهربا أن لاعب الزمالك هو من سبه أولاً في المباراة بعد نزوله ومؤكداً أنه لم يقم بسبه، معلقاً :"طارق حامد تدخل علي بشكل عنيف فقلت له براحة، فقام بسبي".
وتشاجر طارق حامد مع كهربا في مباراة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الامارات، والتي فاز الزمالك بلقبها بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
https://www.instagram.com/stories/alahlyegypt/2298877613765907856/?igshid=18box1cjckqcw
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