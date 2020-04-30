شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين تخلوا عن الاحتراف من أجل الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى أكثر من لاعب من لاعبي الجيل الحالي عن حلم الاحتراف الأوروبي، بعدما سنحت لهم الفرصة ليتواجدوا في ملاعب القارة العجوز، وفضلوا أن يستكملوا مجدهم في صفوف الأهلي والزمالك، في الوقت الذي يصارع فيه الكثير من اللاعبين من أجل نيل فرصة الاحتراف الخارجي، ولكن العروض تكون غالبيتها لمن يلعب في صفوف القطبين.

أكثر من لاعب تواجد في أقوى الدوريات الأوروبية مثل الدوري الانجليزي والبرتغالي وغيرهم ، ولكنهم اختاروا العودة للعب في أنديتهم السابقة وفضلوها عن الاستمرار مع أنديتهم أو البحثث عن تجارب احترافية جديدة، لأسباب مختلفة ما بين تمسك إدارة أنديتهم بهم أو ليأسهم مع جلوسهم على دكة الاحتياطي، أو الهروب من أنديتهم الأوروية والعودة لناديهم الأصلي.

وأكد محمد إبراهيم، نجم وسط مصر المقاصة، أنه تلقي عدة عروض احتراف رفضها الزمالك من قبل فى مقدمتها مالجا الإسباني، قائلا: إنه كان يتمني أن تتاح له فرصة الاحتراف المبكر ولكن يرى أنه استغل ذلك وقدم مستوي جيد مع الزمالك .

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وقال إبراهيم، إنه عاد من البرتغال فى رحلة احتراف قصيرة لأنه شعر إنه اضحك عليه فى الاتفاقات التى تمت ولم يتم تدوينها فى العقد لذا فأنه تمسك بالعودة للزمالك مرة آخري.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن جيله فى منتخب الشباب قدم مستوي جيد فى البطولات وكان ندا للبرازيل فى كأس العالم ولكن سوء توفيق صادفه عند مواجهة الأرجنيتن واحتسب الحكم ركلتين جزاء كان لهما دور فى وداع البطولة.

وأشار نجم وسط مصر المقاصة، إلى أن ضياء السيد يتعامل نفسيا مع اللاعبين بصورة جيدة وكانت علاقته جيدة باللاعبين حتى أنه منحهم ساعتين تجول قبل لقاء لقاء البرازيل بساعات قليلة لتخفيف العبء على اللاعبين.