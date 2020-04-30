شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. "ريست الأذن" رياضة عالمية مؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ريست الأذن من الرياضات العالمية الخطيرة المؤلمة، والتى يصعب ممارستها فى فصل الشتاء بسب صعوبة التئام الجروح.

وريست الأذن هو شدها، ويمكن أن يشارك فيها النساء والرجال، حيث تعتبر هذه الرياضة هى الأكثر ألمًا بين الألعاب الرياضية المختلفة، وتعتمد فكرتها على وضع حلقة سميكة من الخيط فى الأذن وبدء التجاذب بين الشخصين المتنافسين.



شد الأذن

تبدأ مباراة ريست الأذن بإدخال طرفى الخيط بأذن كلا المتنافسين فى حلقة الخيط، وهذا الخيط مشمع وغير قابل للقطع، ويبدأ كلا المتنافسان التجاذب ويحاول كل منهما جذب الآخر نحوه .

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وينتج عن هذه الرياضة العديد من الإصابات العميقة والخطرة، حيث تسبب الكثير من الآلام الداخلية والخارجية فى الأذن لمن يمارسها، كما تسبب بعض الجروح العميقة التى يصعب الشفاء منها بسهولة، وقد يضطر بعض ممارسى هذه الرياضة لخياطة العديد من الأجزاء فى أذنهم.

شد الأذن 2

وبالرغم من خطروة هذه اللعبة إلا أنها تحظى بإقبال شديد من الرجال والنساء رغم العديد من المشاكل الصحية الناتجة عنها، وأنها تعتبر من أصعب الألعاب التى تمارس فى فصل الشتاء حيث يصعب التئام الجروح.