شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجمّد عروض شراء مستقبل الدفاع بعد "وصية" فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي البت في العروض التى تلقاها محمد عبد المنعم مدافع الفريق الصاعد المُعار لنادي سموحة سواء من النادي السكندري أو من أي نادً محلي أخر بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برغبته في استعادة المدافع الصاعد.

ويلعب محمد عبد المنعم مع سموحة ويقدم معه مستويات جيدة الأمر الذى جعل المدرب السويسري رينيه فايلر يُفكر في استعادة اللاعب لتدعيم الدفاع الأحمر الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من سموحة لتجديد إعارة محمد عبد المنعم كما أبدت أندية محلية أخرى رغبتها في ضم اللاعب لكن الأهلي رفض هذه العروض في ظل تمسك المدير الفني للأحمر في إستعادة المدافع الصاعد الذى يراه كثيرون في القلعة الحمراء واحداً من "مستقبل الدفاع في الفريق.

من ناحية أخرى ، طلب رينيه فايلرتجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول والتدريب منع الفريق فترة قبل الاستعانة ببعضهم فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل. ويرغب المدرب السويسرى فى تصعيد عدد من الناشئين للمران مع الفريق الأول من أجل إكسابهم مزيداً من الخبرات وبهدف الاستفادة من العناصر المميزة منهم.

ومن المقرر أن يقوم قطاع الناشئين بتقديم تقرير شامل عن أبرز اللاعبين المميزين به بالأرقام ونسب المشاركة من أجل تقديمه إلى رينيه فايلر، لاسيما أن الأهلى يعانى من النقص فى عدد من المراكز بسبب الإصابات ورحيل الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى بنهاية الموسم الجاري.

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وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، عدة تصورات بشأن التغييرات المرتقبة فى قطاع الناشئين، الذى يترأسه فتحى مبروك، من أجل عرضها ومناقشتها مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الفترة المقبلة.