شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: جوزيه كان يسأل علىٌ فى شبرا.. وأبورجيلة طلب منى عدم التوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شادى محمد، مدافع الأهلى الأسبق، أن علاقته بوائل جمعة، مدافع الأحمر السابق، كانت بينها تنافس فى الملعب وليس غيرة كما فسرها البعض، مشددًا على أنه تعب كثيرًا حتى يكون قائد للقلعة الحمراء.

أضاف شادى محمد خلال استضافته ببرنامج "أٌقر وأعترف"، مع الإعلامى أحمد شوبير، عبر قناة أون تايم سبورت، اليوم، أن مازال مرتبط مع وائل جمعة بعلاقة ويجمعهما اتصالات على فترات ولا يوجد أى خلافات بينهما، قائلاً: "وائل له تاريخ كبير جدًا وزميل اعتز به ولكن عندما كنت أقدم برنامج ذهبت له مكتبه وقلت له الإعلام مهم جدًا ولو هناك أشخاص تُحاربك وأنا بحكم العشرة أقول لك لو احتجت أى شيء وأعطيت له تليفونات فريق العمل وقام بالتسجيل معى أكثر من مرة وكان دائمًا ما يقوم بمداخلات هاتفية مع الضيوف فى الحلقات".

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أشار قائد الأهلى الأسبق إلى أن الرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء، لم يطلب رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أنه صاحب فضل علينا جميعًا وفكره مازال يسيطر على جيلنا، قائلاً: "جوزيه كان ينزل الشارع ويذهب للجماهير ويسألهم رأيهم فى المباريات واللاعبين، وكان فى أول سنة له مع الأهلى يذهب إلى شبرا ويسأل هناك عنىٌ وكان لى صديق من أحد أصحاب المحلات محلات هناك وكان يسأله عنى وكنت أطلب منه أن يخبروه أننى ألعب بشكل جيد دائمًا، فقد كان لا يترك أى شيء للصدفة.

تابع شادى محمد تصريحاته قائلاً: "بعد رحيلى عن الأهلى تحدثت مع مانويل جوزيه، من خلال أحد الوسطاء وقلت له أنت قيمة كبيرة وأنا متأثر به كشخص وكفكر كبير.

أختتم حديثه بالإشارة إلى تفاصيل الجلسة التى عقده مع أحد المسئولين فى الزمالك، قائلاً: "بعد توقيعى للأهلى لم أخبر أحد، وفوجئت بجلسة تم عقدها معى من قبل الزمالك، وكان معهم شنطة فلوس من أجل إقناعى بالتوقيع لهم، ولكن محمود أبورجيلة، كان متواجدًا فى تلك الجلسة، وشعر أنى وقعت للأهلى، فطلب منى عدم التوقيع للزمالك، حتى لا أتعرض للإيقاف مثلما حدث مع سعيد عبد العزيز، الذى تم إيقافه بسبب توقيعه للأهلى والزمالك فى هذا التوقيت".