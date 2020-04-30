شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يجمعون بين المهارة وخفة الدم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز الشعب المصرى بخفة الدم المعروفة عنه، حيث نجد أن أغلب المصريين يمتلكون روح الفكاهة والضحك وإطلاق النكات وأجواء المرح.

وتتميز فئة نجوم الكرة منذ القدم بخفة الدم المتعاقبة على الأجيال، والتى ظهرت بقوة فى الوقت الحالى فى ظل إنتشار التطبيقات المختلفة على السوشيال ميديا وما إلى ذلك .

وتمتلك مصر العديد من النجوم الذين يتميزون بجانب قوة المهارة فى الملعب بخفة الظل أيضا، ويرصد الخليج 365 أبرزهم فى التقرير التالى :

محمد بركات

محمد بركات نجم الأهلى السابق ومدير المنتخب الحالى من أبرز نجوم خفة الظل على مدار تاريخ القلعة الحمراء، ما دفعه لعمل برنامج رمضانى فكاهى يجمبع بين نجوم الفن والرياضة، خاصة أنه كان حريصا دائما على رسم البسمة على وجوه زملائه خلال البطولات والمعسكرات لخلق أجواء من المرح.

نبيل عماد " دونجا " لاعب بيراميدز واحد من النجوم أصحاب خفة الدم، ودائما ما يظهر على السوشيال ميديا بفيديوهات رقص فكاهية ومؤخرا عبر التيك توك .

Advertisements



دونجا

كما أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى أيضا يتمتع بخفة الدم خاصة فى فيديوهاته مع المشجع الأهلاوى امح الدولى عبر إنستجرام وتيك توك.

وائل رياض شيتوس نجم الأهلى السابق، ومدرب المنتخب الأوليمبى الحالى، تميز صاحب بخفة الدم والإيفيهات الضاحكة، حيث إنه مدرب يستغل خفة دمه فى خلق أجواء من المرح فى مهام عمله للتقرب للاعبين.

وائل رياض مع لاعبيه