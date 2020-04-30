شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد شبانة يكشف مفاجآت فى ميركاتو الزمالك عبر لايف ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، مفاجآت، بخصوص انتقالات الزمالك حيث أوضح اهتمام بيراميدز بضم محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض مقابل انتقال عبد الله بكرى مدافع بيراميدز إلى الزمالك، مشددا أن الزمالك قد يعرض على بيراميدز انتقال واحدا من الثنائى محمد عنتر وأحمد رفعت لاعبى الفريق الأبيض مقابل ضم بكرى فى الموسم الجديد.

كما أوضح "شبانة" أن المفاجأة الثانية تتمثل فى رغبة الإسماعيلى فى ضم مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك مقابل الموافقة على انتقال عبد الرحمن مجدى جناح الدراويش للفريق الأبيض ويكون انتقال مصطفى فتحى على سبيل الإعارة إلى جانب رغبة الدراويش فى ضم محمد عبد السلام مدافع الزمالك ومحمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأبيض أيضا ضمن الصفقة وهو ما سترفضه إدارة الزمالك حيث لا يوجز مجالا لإدخال مصطفى فتحى فى أية صفقات تبادلية.

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ويستعرض محمد شبانة خلال برنامجه فى ”الخليج 365” كافة الأحداث الرياضية والحلول للأزمات التى تواجه الأندية فى الفترة المقبلة كما يجيب عن كافة تساؤلات متابعى ”الخليج 365” حول مصير صفقات الأندية وفى مقدمتهم الأهلى والزمالك وأيضا كشف كواليس القضايا الشائكة بين القطبين واتحاد الكرة ومصير الدورى وفترة الانتقالات الصيفية القادمة وموقف الفيفا من الأزمات المتوقعة بين الأندية واللاعبين بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لانتشار فيروس كورونا.

وكان الإعلامى الرياضى محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى، ناقش من خلال ظهوره "لايف" على صفحة الخليج 365، الخميس الماضى العديد من الأمور التى ظهرت على الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية، وأبرز الصفقات التى ستشعل سوق الانتقالات الصيفية بين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.