10 محترفين مصريين أشعلوا نيران الدوريات الخمس الكبرى عبر التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح العديد من اللاعبين المحترفين في حجز مقعداً بارزاً في تاريخ كرة القدم المصرية بعدما أشعلوا شغف الجماهير في كافة انحاء الوطن العربي بسبب تألقهم الكبير للغاية في أشهر الدوريات العالمية.

ويأتي على رأس هؤلاء النجوم الحدوتة المصرية الأسطورية محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي الحائز على دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والذي استطاع ان يكون أول مصري وعربي يتوج ويجمع اللقبين معاً بخلاف أرقامه القياسية التي على أثرها نال لقب أفضل لاعب في البريميرليج وهدافه على مدار موسمين متتاليين.

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وانضم محمد صلاح فى إنجاز جديد لقائمة أفضل اللاعبين خلال القرن الـ21 بعدما حل في المركز السابع بالقائمة، ليضيف انجازا جديدا لسلسلة انجازاته في كرة القدم العالمية ، واستكمالا لمشواره الناجح في الملاعب الانجليزية والأوروبية.

واختارت شبكة "برو فوتبول داتا بيز" بالاشتراك مع "بي سوكر" قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، خلال القرن الحادي والعشرين، بعد اعتمادها على نظام تصنيف "إيلو" (في لعبة الشطرنج) في حساب الفرق بين اللاعبين بناء على تأثيرهم على نتيجة المباريات من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، إضافة إلى مستوى البطولات والمشاركين فيها، سواء مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.