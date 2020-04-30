شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: بيراميدز يقيل تشاتشيتش.. وفتحي وإكرامي يجتازان الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد الرياضىمحمد شبانة أن إدارة نادى بيراميدز استقرت على إقالة الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الكرواتى تشاتشيتش المدير الفنى نهاية الموسم الجارى، سواء فى حال استكمال الدورى أو إلغائه بعد أزمة فيروس كورونا.

وقال الإعلامى محمد شبانه خلال برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365 ، إن إدارة نادى بيراميدز ترى أن مستوى تشاتشيتش لا يرتقى لطموحات النادى، خاصة أن نتائج الفريق لم تكن على المستوى المطلوب قبل توقف النشاط، خاصة فى بطولة الدورى الممتاز، فى الوقت الذى بدأت الإدارة البحث مبكراً عن البديل والذى من المنتظر أن يكون أجنبياً.

لمتابعة حلقة محمد شبانه كاملة

Advertisements

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة لعبها، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصد 33 نقطة والأهلي في المركز الأول برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

كما كشف محمد شبانة لـ ”الخليج 365” أن الثنائي أحمد فتحى وشريف إكرامى اجتازا الكشف الطبي بعدما خضعا له فى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد انتقال أحمد فتحي بشكل رسمي لمدة ٣ مواسم عقب انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى أصبحت مسألة الإعلان عن ضم شريف إكرامى مسألة وقت بعد انتهاء عقديهما مع الأهلي.