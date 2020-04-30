شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شادى محمد يقدم الصلح لـ "شوبير" على الهواء فى أون تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شادى محمد، مدافع الأهلى الأسبق، بالصلح مع أحمد شوبير، مُقدم برنامج أقر وأعترف، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، خلال استضافته خلاله اليوم، مؤكدًا أن البعض ردد أن هناك بعض المشاكل بيننا.

أضاف شادى محمد أثناء وجوده عبر قناة أون تايم سبورت، أنه دائمًا ما يكن لشوبير الاحترام والتقدير، حتى مع اختلافه معه فى بعض الفترات، قائلاً: "احنا فى شهر كريم والصلح خير".

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وبسؤاله عن إمكانية الصلح بينه وبين زوجته بعد المشاكل التى ظهرت بينهما فى الفترة الأخيرة، قال: "لا أحب أن اتحدث عن مشاكلى الخاصة فى الإعلام، ولو تحدثت فى هذه الأمور لن أكون راضى على نفسى"، متابعًا: "نحن فى الأهلى تربينا على أن مشاكلنا تحل داخل جدران القلعة الحمراء فماذا عن المشاكل العائلية فلا يجب أن يتم مناقشتها فى الإعلام".

فيما نفى قائد الأهلى الأسبق أن يكون له أى خلافات مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، مشددًا على أنه كونه أحد كباتن الأهلى لا يمكن أن يكون له خلافات مع أى مسئول داخل النادى، مُستنكرًا تصريحات مصطفى يونس نجم الأهلى السابق، التى أشار فيها إلى وجود خلافات.

وعن فترة عمله داخل قناة النادى الأهلى، قال: "محمود طاهر لم يكن يتدخل فى عملى مطلقا، بل بالعكس أنا عملت بقناة النادى من قبل ترأس محمود طاهر للقلعة الحمراء، وعملت طوال هذه الفترة بضمير ولا ينكر أحد أن برنامجى كان من أقوى البرامج وأنجحها فى القناة فى هذا التوقيت".