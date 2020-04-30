شبانة يكشف مفاجأة فى لايف الخليج 365: مصر تجهز لاستضافة كأس العالم 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل، أن مصر تجهز ملف لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، والتقدم بالملف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والذى سيتم حسم الدولة المستضفية خلال العام المقبل. وقال "شبانة"، فى برنامجه الجديد من خلال ظهوره "لايف " على صفحة الخليج 365، "مصر تهتم بالرياضة وكرة القدم تحديدا، والدليل استضافة أكثر من حدث مهم فى الفترة الماضية، والنجاح الباهر الذى نال استحسان قيادات كرة القدم فى العالم بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر والإشادات الواسعة من قبل المسئولين سواء فى فيفا أو كاف عن التنظيم وأيضاَ إشادة نجوم القارة الأفريقية بالتنظيم، كل هذه الأمور دفعت قيادات الدولة للتجهيز لاستضافة مونديال 2030". Advertisements وأضاف محمد شبانة أن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي سيكون المسئول عن ملف الإعداد والتجهيز لاستضافة مونديال 2030 بحكم خبراته وعلاقاته الكبيرة والوطيدة وأنه سيكون الأفضل لهذا الملف. وأكد محمد شبانة أن استضافة مصر لهذا المونديال سيكون نقلة كبيرة في الرياضة المصرية، ويؤكد أن مصر قادرة على تنظيم بطولة مميزة بسبب الطفرة الإنشائية والبنية التحتية مؤخراً من ملاعب و فنادق وأشياء أخري.

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