شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: كمال درويش أول من هنأ الأهلى بلقب نادى القرن.. وبريء من تهمة الشماريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شادى محمد، مدافع الأهلى الأسبق، أن التاريخ لا يُنسى داخل القلعة الحمراء ويظل محفور فى وجدان الجماهير، مشددًا على أن الأحمر فى مكانة بعيدة عن أى نادى أخر، ولا أقبل أن يهاجمه أى شخص، قائلاً: "كنت فى منزلى ولكن عندما خرج بعض الأشخاص للهجوم على الأهلى كنت له بالمرصاد".

أضاف شادى محمد خلال استضافته ببرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامى أحمد شوبير، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، اليوم، لا يجوز لأى شخص أن يخرج ويتحدث عن نادى القرن ويشكك فى لقب الأهلى، قائلاً: "أنا لا أنسى وكنت وقتها لاعبًا داخل الأهلى وعندما عاد محمود الخطيب والراحل صالح سليم، رئيس النادى السابق، بعد حصول الأهلى على لقب نادى القرن، أول بوكية ورد جاء مقر القلعة الحمراء كان من كمال درويش رئيس الزمالك فى هذا التوقيت".

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أشار قائد الأهلى الأسبق: "كيف لكمال درويش أن يخرج بعد ذلك ويقول أنه لم يُخطر بهذا التتويج من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم؟، وهو من أرسل أول تهنئة من رئيس الزمالك إلى رئيس الأهلى فى هذا التوقيت، قائلاً: "بدلاً من أن أطلع وأقول أى شيء لإرضاء 100 أو ألف مُشجع أتعلم من الكبير بدلاً من الإعذار واللعب على نغمة الحكام للضحك على الجماهير".

تابع شادى محمد إنه يعتبر عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر بأنه بمثابة النسر الموجود فى شعار القلعة الحمراء، مشددا أن حسن حمدى رئيس النادى الأسبق، عقلية احترافية سابق عصره وسبق وطالب بإنشاء رابطة احترافية للأندية والتى يتم المطالبة بها فى الوقت الحالى.

كما شدد شادى محمد إنه كان متداخل مع الجماهير فى كثير من الأمور لكنه لم يقم بالمساعدة فى إدخال شماريخ فى أى وقت لهم.